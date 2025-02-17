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Титулованный велогонщик Герайнт Томас объявил о завершении карьеры

Титулованный велогонщик Герайнт Томас объявил о завершении карьеры
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Двукратный олимпийский чемпион и победитель престижной веломногодневки «Тур де Франс» британец Герайнт Томас сообщил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Думаю, пришло время сказать об этом официально. Да, это будет мой последний год в пелотоне. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что буду профессиональным велогонщиком на протяжении 19 лет. Будет много времени, чтобы это осмыслить, но пока нужно подготовиться к ещё нескольким большим гонкам», — написал Томас на личной странице в соцсетях.

Томасу в мае исполнится 39 лет. Он двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012) и трёхкратный чемпион мира в велотреке. В 2018 году он победил на «Тур де Франс».

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