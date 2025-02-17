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Угандиец Киплимо установил мировой рекорд в полумарафоне, улучшив предыдущий на 48 секунд

Угандиец Киплимо установил мировой рекорд в полумарафоне, улучшив предыдущий на 48 секунд
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Угандийский легкоатлет Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне. В воскресенье, 16 февраля, на турнире Mitja Marato в Барселоне (Испания) он пробежал дистанцию 21,1 км за 56 минут 42 секунды.

Киплимо снял 48 секунд с предыдущего рекорда, который принадлежал эфиопу Йомифу Кеджелче — 57.30. Это достижение Кеджелчи продержалось всего несколько месяцев.

Джейкобу Киплимо 24 года. В беге на 10 000 м он является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 и чемпионата мира — 2022, двукратным чемпионом мира в легкоатлетическом кроссе (2023, 2024) и победителем «Бриллиантовой лиги» на дистанции 3000 м (2020).

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