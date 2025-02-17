В России появится студенческая лига по нардам

Проект создания студенческой лиги анонсировал председатель Наблюдательного совета Федерации нард России Алексей Авсецин.

Он отметил, что у федерации большие планы в развитии детско-юношеского направления. Авсецин заявил, что организация уже реализовала несколько проектов, в том числе прошедший с 5 по 9 февраля Всероссийский Кубок дружбы.

«Мы работаем и над проектом студенческой лиги, в этом году уже договорились о взаимодействии и проведении турниров с семью вузами Москвы. Это только начало, дальше будем подключать к соревнованиям филиалы учебных заведений по всей России. В общем, развиваем наш вид спорта по всем направлениям», – рассказал Авсецин.

Ближайшим всероссийским турниром по нардам в трёх возрастных категориях станет Кубок ФНР. Соревнования состоятся в Сколково с 21 по 23 февраля.