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В России появится студенческая лига по нардам

В России появится студенческая лига по нардам
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Проект создания студенческой лиги анонсировал председатель Наблюдательного совета Федерации нард России Алексей Авсецин.

Он отметил, что у федерации большие планы в развитии детско-юношеского направления. Авсецин заявил, что организация уже реализовала несколько проектов, в том числе прошедший с 5 по 9 февраля Всероссийский Кубок дружбы.

«Мы работаем и над проектом студенческой лиги, в этом году уже договорились о взаимодействии и проведении турниров с семью вузами Москвы. Это только начало, дальше будем подключать к соревнованиям филиалы учебных заведений по всей России. В общем, развиваем наш вид спорта по всем направлениям», – рассказал Авсецин.

Ближайшим всероссийским турниром по нардам в трёх возрастных категориях станет Кубок ФНР. Соревнования состоятся в Сколково с 21 по 23 февраля.

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