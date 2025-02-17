«В планах — привлечение звёзд к турнирам» — Федерация нард России

Председатель Наблюдательного совета Федерации нард России Алексей Авсецин рассказал о планах организации по популяризации игры.

«Планируем привлекать к турнирам звёздных спортсменов, телеведущих, актёров и блогеров. У нас уже был подобный опыт, в том числе по проведению любительских соревнований с участием селебрити. Интерес большой. Сейчас создана и Школа нард ФНР, дебютный поток курса «От начинающего к мастеру» от её первого преподавателя Сергея Ерохина в самом разгаре. В конце прошлого года федерация нард запустила свою платформу для дистанционных турниров. Поучаствовать в соревнованиях с мобильных устройств можно практически в любое свободное время, чем с удовольствием пользуются уже тысячи любителей нард в России! Эта площадка быстро набирает популярность», – заявил Авсецин.

Нарды признаны официальным видом спорта, а в начале 2025 года в России была создана первая национальная сборная страны. Отечественные спортсмены без ограничений участвуют в международных турнирах, где демонстрируют стабильно высокие результаты.