Якутского чиновника оштрафовали за трату 900 тыс. рублей из бюджета на поездку на ОИ-2024

Директор якутского спорткомплекса «Триумф» Михаил Пахомов оштрафован за нецелевое использование бюджетных средств в личных целях. Об этом сообщает 14.ru со ссылкой на прокуратуру Якутии.

В августе 2024 года Пахомов слетал в Париж (Франция) на Олимпийские игры, купив билеты себе и двум подчинённым. На отдых ушло более 900 тысяч рублей. По факту нецелевого использования бюджетных средств директор спортивного комплекса «Триумф» привлечён к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ.

Пахомову назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура внесла представление о возврате в бюджет республики потраченных им средств.