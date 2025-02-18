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Открыт приём заявок на Премию РБ 2025. Организаторы подготовили 31 номинацию

Открыт приём заявок на Премию РБ 2025. Организаторы подготовили 31 номинацию
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Оргкомитет Премии РБ объявил о старте приёма заявок от букмекерских компаний, СМИ, менеджеров и других спортивных проектов для определения лучших компаний в спортивно-букмекерской отрасли. В этом году участники поборются за победу в 31 номинации. Заявки принимаются на сайте Премии до 10 марта.

После регистрации номинантов и открытого голосования будет сформирован шорт-лист участников. Определять победителей предстоит экспертному жюри, в которое традиционно войдут лидеры спортивной индустрии России. Следите за обновлениями на сайте или в телеграм-канале Премии.

Церемония награждения победителей пройдёт 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер и станет площадкой для объединения лидеров спортивной индустрии. Международная Премия РБ — это одно из крупнейших мировых событий в области спорта и букмекерства. После успешного дебюта в 2019 году Премия проводится ежегодно, став самым масштабным событием спортивной и букмекерской индустрии на территории СНГ.

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