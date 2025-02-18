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Ян Непомнящий подписал контракт с мультигейминговой организацией Aurora Gaming

Ян Непомнящий подписал контракт с мультигейминговой организацией Aurora Gaming
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Действующий чемпион мира по блицу, российский шахматист Ян Непомнящий заключил контракт с сербской мультигейминговой организацией Aurora Gaming. В её состав входят команды по пяти киберспортивным дисциплинам.

«После появления в программе EWC шахматы могут стать полноценной киберспортивной дисциплиной. Надеюсь, что новый зрелищный формат поможет привлечь новую аудиторию.

Я давно увлекаюсь компьютерными играми и активно слежу за киберспортом, поэтому мне приятно присоединиться к скваду Aurora Gaming: это узнаваемый и амбициозный проект», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

По условиям соглашения, Ян Непомнящий будет выступать за Aurora Gaming на серии предстоящих турниров, в том числе на турнирах Champions Chess Tour. На фестивале Esports World Cup Riyadh 2025, который пройдёт в Эр‑Рияде, Саудовская Аравия, предусмотрен кибертурнир по быстрым шахматам, в котором киберспортивные организации смогут заявить своих игроков. Турнир пройдёт с 31 июля по 3 августа. Призовой фонд составит $ 1,5 млн.

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