Ян Непомнящий подписал контракт с мультигейминговой организацией Aurora Gaming

Действующий чемпион мира по блицу, российский шахматист Ян Непомнящий заключил контракт с сербской мультигейминговой организацией Aurora Gaming. В её состав входят команды по пяти киберспортивным дисциплинам.

«После появления в программе EWC шахматы могут стать полноценной киберспортивной дисциплиной. Надеюсь, что новый зрелищный формат поможет привлечь новую аудиторию.

Я давно увлекаюсь компьютерными играми и активно слежу за киберспортом, поэтому мне приятно присоединиться к скваду Aurora Gaming: это узнаваемый и амбициозный проект», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

По условиям соглашения, Ян Непомнящий будет выступать за Aurora Gaming на серии предстоящих турниров, в том числе на турнирах Champions Chess Tour. На фестивале Esports World Cup Riyadh 2025, который пройдёт в Эр‑Рияде, Саудовская Аравия, предусмотрен кибертурнир по быстрым шахматам, в котором киберспортивные организации смогут заявить своих игроков. Турнир пройдёт с 31 июля по 3 августа. Призовой фонд составит $ 1,5 млн.