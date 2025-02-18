Сборная России по пляжному футболу проведёт товарищеские матчи с Оманом и Ираном

Сборная России по пляжному футболу в марте 2025 года проведёт товарищеские матчи со сборными Омана и Ирана. Команду возглавит Михаил Лихачёв. Об сообщила пресс-служба Российского футбольного союза на своём сайте.

Учебно-тренировочные сборы пройдут с 1 по 12 марта. Встречи со сборной Омана состоятся 3 и 5 марта на территории спорткомплекса «Султан Кабус» в Маскате. После этого российская команда отправится в Бушир, где встретится с Ираном 9 и 11 марта.

Состав сборной

Вратари: Станислав Кошарный («Саратов»), Дмитрий Васильев («Лекс», Санкт-Петербург).

Полевые игроки: Амадиус Виноградов, Владимир Раскин, Федор Земсков (все – «Локомотив», Москва), Кирилл Романов («Лекс», Санкт-Петербург), Андрей Котенев, Андрей Новиков, Артём Лукьянов, Максим Аркан (все – «Спартак», Москва), Егор Ремизов, Остап Фёдоров, Дмитрий Фролов (все – «Кристалл», Санкт-Петербург).

Ранее сборные России и Омана встречались четыре раза, россияне одержали три победы и потерпели одно поражение. С Ираном российская команда провела 16 встреч, выиграв восемь из них.