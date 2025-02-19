Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Олег Матыцин назначен спецпредставителем Госдумы по вопросам спорта на международной арене

18 февраля в ходе пленарного заседания Государственной Думы Олег Матыцин был утверждён специальным представителем Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта. Об этом сообщил телеграм-канал комитета ГД по спорту.

«В ходе пленарного заседания Государственной Думы 18 февраля по представлению Совета Думы Олег Матыцин утверждён специальным представителем Государственной Думы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта», — сказано в сообщении.

В рамках реализации возможностей парламентской дипломатии сотрудничество по линии международных межпарламентских и общественных организаций будет существенно расширено.

«Россия была, есть и всегда будет великой спортивной державой, которая открыта к взаимодействию с партнёрами без санкций и ограничений.

Мы являемся неотъемлемой частью мирового спортивного сообщества, задаём международные стандарты проведения спортивных мероприятий, создаём новые межгосударственные форматы соревнований на пространствах БРИКС, ШОС и СНГ, проводим крупнейшие мировые спортивные события», — приводит слова Матыцина телеграм-канал комитета ГД по спорту.