Венгрия не допустила включения в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза Олимпийский комитет России и две российские футбольные команды. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальных сетях.

«Эпоха санкций закончилась. Наступает новая реальность с многообещающими американо-российскими переговорами. Мы надеемся, что отношения улучшатся до такой степени, что от этих санкций можно будет полностью отказаться», — сказал Сийярто.

Эти исключения позволяют использовать очищенные российские нефтепродукты внутри страны, вывести из-под санкций оборудование для обслуживания трубопровода «Дружба» и обеспечить бесперебойное обслуживание и ремонт системы метро в Будапеште. Сийярто подчеркнул, что эти уступки укрепляют энергетическую безопасность и стабильность инфраструктуры Венгрии.

Венгрия также заблокировала санкции против 27 физических лиц и организаций, включая патриарха Кирилла, заявив, что преследование религиозных лидеров подрывает мирные усилия.