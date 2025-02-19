Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Венгрия заблокировала санкции ЕС против Олимпийского комитета России и клубов РПЛ

Венгрия заблокировала санкции ЕС против Олимпийского комитета России и клубов РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Венгрия не допустила включения в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза Олимпийский комитет России и две российские футбольные команды. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальных сетях.

«Эпоха санкций закончилась. Наступает новая реальность с многообещающими американо-российскими переговорами. Мы надеемся, что отношения улучшатся до такой степени, что от этих санкций можно будет полностью отказаться», — сказал Сийярто.

Эти исключения позволяют использовать очищенные российские нефтепродукты внутри страны, вывести из-под санкций оборудование для обслуживания трубопровода «Дружба» и обеспечить бесперебойное обслуживание и ремонт системы метро в Будапеште. Сийярто подчеркнул, что эти уступки укрепляют энергетическую безопасность и стабильность инфраструктуры Венгрии.

Венгрия также заблокировала санкции против 27 физических лиц и организаций, включая патриарха Кирилла, заявив, что преследование религиозных лидеров подрывает мирные усилия.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android