Губерниев: в контексте спорта для РФ ничего не изменилось и в ближайшее время не изменится

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил, что ныне проходящие в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) российско-американские переговоры не имеют никакого отношения к спортивной сфере.

«В контексте спорта ничего не изменилось и в ближайшее время не изменится. Прошедшую встречу между Россией и США стороны оценивают позитивно, но главное сейчас вообще ни разу не спорт. Давайте пока отложим тему спорта и сконцентрируемся на других проблемах. Когда эти проблемы аккуратно будут решены, тогда дойдёт очередь и до спорта», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.