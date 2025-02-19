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Губерниев: в контексте спорта для РФ ничего не изменилось и в ближайшее время не изменится

Губерниев: в контексте спорта для РФ ничего не изменилось и в ближайшее время не изменится
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил, что ныне проходящие в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) российско-американские переговоры не имеют никакого отношения к спортивной сфере.

«В контексте спорта ничего не изменилось и в ближайшее время не изменится. Прошедшую встречу между Россией и США стороны оценивают позитивно, но главное сейчас вообще ни разу не спорт. Давайте пока отложим тему спорта и сконцентрируемся на других проблемах. Когда эти проблемы аккуратно будут решены, тогда дойдёт очередь и до спорта», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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