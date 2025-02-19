Никита Шлейхер получил допуск до участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics

Чемпион Европы по прыжкам в воду россиянин Никита Шлейхер получил допуск до участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Об этом сообщил «Матч ТВ».

У Никиты Шлейхера ранее был частичный допуск до стартов международного уровня. Сейчас, после получения допуска, российский спортсмен сможет выступать на всех турнирах, включая чемпионат мира.

Прыгуны Руслан Терновой и Елизавета Кузина также получили допуск до всех крупнейших турниров.

В этом сезоне главным стартом для прыгунов в воду станет чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.