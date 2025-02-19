Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Никита Шлейхер получил допуск до участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics

Никита Шлейхер получил допуск до участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics
Комментарии

Чемпион Европы по прыжкам в воду россиянин Никита Шлейхер получил допуск до участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Об этом сообщил «Матч ТВ».

У Никиты Шлейхера ранее был частичный допуск до стартов международного уровня. Сейчас, после получения допуска, российский спортсмен сможет выступать на всех турнирах, включая чемпионат мира.

Прыгуны Руслан Терновой и Елизавета Кузина также получили допуск до всех крупнейших турниров.

В этом сезоне главным стартом для прыгунов в воду станет чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Материалы по теме
Венгрия заблокировала санкции ЕС против Олимпийского комитета России и клубов РПЛ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android