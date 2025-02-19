Борисова заняла первое место в многоборье на ЧР по художественной гимнастике
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Чемпионка России в упражнении без предмета гимнастка Мария Борисова заняла первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике 2025 года.
По результатам четырёх упражнений 17‑летняя спортсменка получила 116,700 балла, завоевав золото. Второе место заняла Карина Киреева с результатом 113,400 балла. Тройку сильнейших замкнула 16-летняя Ульяна Янус со 111,800 балла.
Чемпионат России по художественной гимнастике 2025 года проходит с 14 по 22 февраля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер. В соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов со всей страны.
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