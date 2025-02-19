Стартовало финальное голосование премии «‎Чемпионата»‎ за лучший авторский телеграм-канал

Спортивный портал «Чемпионат» при поддержке сервиса аналитики TGStat запустил финальное голосование на лучший авторский телеграм-канал о профессиональном спорте в рамках премии «Спортивная телега – 2024».

Голосование проходит в основном телеграм-канале «Чемпионата» и завершится 28 февраля.

Ранее прошёл групповой этап: из четырёх групп по 10 каналов читатели «Чемпионата» отобрали восемь финалистов, выигравших народные голосования. В их числе каналы, посвящённые футболу, автоспорту, фигурному катанию и лёгкой атлетике.

Напомним, редакцией «Чемпионата» был составлен список из 82 крупнейших авторских каналов о профессиональном спорте, из которых с помощью статистики, эксклюзивно предоставленной компанией TGStat, было отобрано 40 номинантов. В итоговый список попали авторские каналы с наилучшими показателями по трём метрикам: охват постов за первые 24 часа в 2024 году, количество уникальных каналов, упоминавших канал номинанта в течение 2024 года, и среднее количество пересылок на один пост в течение 2024 года.

Из числа номинантов были исключены каналы, отмеченные аналитиками TGStat комментариями о накрутках.

Премия «Спортивная телега» проводится «Чемпионатом» при поддержке TGStat уже второй год. Обладателем первой премии «Спортивная телега – 2023» стал Роман Кузнецов, автор канала «‎Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт». Победитель премии за 2024 год получит награду и сертификат на отдых в номере люкс в одном из лучших курортных комплексов России в Красной Поляне.