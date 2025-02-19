«Чеховские медведи» одолели «Виктор» в первом матче 1/4 финала Кубка России
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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» (Московская область) одержал победу в первом матче 1/4 финала Кубка России. В домашней встрече команда из Чехова одолела гандбольный клуб «Виктор» со счётом 26:23.
Гандбол. Мужчины. Кубок России, 1/4 финала:
«Чеховские медведи» (Московская область) — «Виктор» (Ставрополь) — 26:23 (12:9).
Ответный матч четвертьфинала Кубка России между «Чеховскими медведями» и «Виктором» пройдёт в Ставрополе 25 февраля.
«Чеховские медведи» чаще остальных завоёвывали Кубок России – 15 раз за время 19 розыгрышей. В прошлом сезоне турнир впервые выиграл ЦСКА, победив в финале «Пермских Медведей» на их площадке – 34:32.
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