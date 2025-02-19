«Чеховские медведи» одолели «Виктор» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» (Московская область) одержал победу в первом матче 1/4 финала Кубка России. В домашней встрече команда из Чехова одолела гандбольный клуб «Виктор» со счётом 26:23.

Гандбол. Мужчины. Кубок России, 1/4 финала:

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Виктор» (Ставрополь) — 26:23 (12:9).

Ответный матч четвертьфинала Кубка России между «Чеховскими медведями» и «Виктором» пройдёт в Ставрополе 25 февраля.

«Чеховские медведи» чаще остальных завоёвывали Кубок России – 15 раз за время 19 розыгрышей. В прошлом сезоне турнир впервые выиграл ЦСКА, победив в финале «Пермских Медведей» на их площадке – 34:32.