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Болгарская гимнастка Радина Томова дисквалифицирована на три года за применение допинга

Болгарская гимнастка Радина Томова дисквалифицирована на три года за применение допинга
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Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике болгарская спортсменка Радина Томова дисквалифицирована на три года за употребление допинга. Об этом сообщает сайт Антидопингового центра Болгарии.

По информации источника, в допинг-пробе Томовой был обнаружен запрещённый диуретик гидрохлортиазид.

Срок дисквалификации составит три года и продлится до 1 октября 2027-го.

19-летняя Томова – трёхкратная чемпионка мира. В 2022-м году она побеждала в групповом многоборье, упражнениях с лентами и мячами, а в 2023-м – в командном турнире. В 2023 году гимнастка из Болгарии стала чемпионкой Европы в многоборье и в командном зачёте, а также серебряным призёром в упражнениях с обручами.

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