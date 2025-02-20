Болгарская гимнастка Радина Томова дисквалифицирована на три года за применение допинга

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике болгарская спортсменка Радина Томова дисквалифицирована на три года за употребление допинга. Об этом сообщает сайт Антидопингового центра Болгарии.

По информации источника, в допинг-пробе Томовой был обнаружен запрещённый диуретик гидрохлортиазид.

Срок дисквалификации составит три года и продлится до 1 октября 2027-го.

19-летняя Томова – трёхкратная чемпионка мира. В 2022-м году она побеждала в групповом многоборье, упражнениях с лентами и мячами, а в 2023-м – в командном турнире. В 2023 году гимнастка из Болгарии стала чемпионкой Европы в многоборье и в командном зачёте, а также серебряным призёром в упражнениях с обручами.