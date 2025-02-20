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Мария Борисова победила в упражнениях с мячом и булавами на чемпионате России — 2025

Мария Борисова победила в упражнениях с мячом и булавами на чемпионате России — 2025
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Сегодня, 20 февраля, Мария Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России — 2025 по художественной гимнастике. Она стала первой в упражнениях с мячом и булавами.

Художественная гимнастика. Чемпионат России — 2025

Мяч:
1. Мария Борисова (28,95 балла).
2. Владислава Шаронова (28,15).
3. Карина Киреева (27,65).

Булавы:
1. Мария Борисова (30,1).
2. Карина Киреева (29,95).
3. Екатерина Сазонова (29,05).

Днём ранее Мария Борисова стала победительницей чемпионата России в индивидуальном многоборье. Чемпионат России по художественной гимнастике 2025 года проходит с 14 по 22 февраля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер. В соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов со всей страны.

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