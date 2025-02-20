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С 7 по 9 марта в Коломне пройдёт финал Кубка России по конькобежному спорту

С 7 по 9 марта в Коломне пройдёт финал Кубка России по конькобежному спорту
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С 7 по 9 марта конькобежный центр Коломна примет участников финала Кубка России по конькобежному спорту. Зрители смогут увидеть выступления лучших спортсменов страны.

24 сильнейших конькобежца на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 16 спортсменов на 3000 м, 5000 м, шесть команд в командных дисциплинах и 20 спортсменов в масс-старте примут участие в соревнованиях и поборются за звание победителя финала Кубка России.

За победу и быстрые секунды на одном из лучших катков Европы будут соревноваться призёры Олимпийских игр, чемпионы и призёры чемпионатов мира. В личных дисциплинах будет представлен расширенный пьедестал, где наградят первую шестёрку. Это нововведение подчёркивает важность турнира и даёт возможность отметить достижения большего числа спортсменов.

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