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Ронни О'Салливан снялся с третьего турнира подряд

Ронни О'Салливан снялся с третьего турнира подряд
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан снялся с турнира Weide Cup World Open, который пройдёт с 23 февраля по 1 марта в Юшане (Китай). Об этом сообщает Daily Record.

Ранее этой зимой он отказался от участия в турнире «Мастерс», а также Welsh Open. Причиной снятия со всех соревнований стали «медицинские причины».

«Я был в трёхнедельной поездке за границей, где много играл. Думаю, я просто истощил себя. Это большое давление, слишком много всего накопилось. Я потерял суть происходящего в четверг, сломал кий, так что играть уже невозможно», — приводит слова Ронни О'Салливана источник.

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