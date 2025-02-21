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Чернышенко: общие затраты бюджетов всех уровней на спорт в России — более 700 млрд рублей

Чернышенко: общие затраты бюджетов всех уровней на спорт в России — более 700 млрд рублей
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на первом заседании правительственной комиссии по реализации комплексной государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» заявил, что общие затраты на спорт в России составили более 700 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера на сайте правительства России.

«Президент Владимир Путин поставил перед нами задачу выработать единый подход для развития физкультуры и спорта по госпрограмме. Общие затраты только бюджетов всех уровней на спорт в стране — более 700 млрд рублей, также есть корпоративные расходы. Комиссия призвана объединить все имеющиеся ресурсы и повысить эффективность финансовых вложений. В рамках госпрограммы к 2030 году запланировано масштабное строительство спортивных объектов: плоскостных спортплощадок, модульных комплексов, капитальных спортивных сооружений — и многое другое», — сказал Чернышенко.

Чернышенко также добавил, что ведётся работа по повышению уровня прозрачности выплат и созданию системы поощрения для тренеров и спортсменов, которая будет реализована через средства Российского спортивного фонда. Этот законопроект одобрен правительством и уже внесён в Государственную Думу.

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