Журова — о допуске россиян: все понимают, что приедет Большунов и начнёт выигрывать

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова поделилась мнением о результатах опроса на тему: «Как вы относитесь к возможному возвращению россиян?», проведённого представителем комиссии спортсменов FIS британцем Джейсом Клагнетом.

«Мы не можем вернуться из-за влияния скандинавских стран в федерациях биатлона и лыж. Они и выигрывают больше всех. Эти страны не хотят конкурировать с Россией, понимая, что приедет Саша Большунов и начнёт выигрывать. Это выглядит некрасиво, они завуалированно говорят, что это из-за политики. Но на самом деле не хотят конкурировать, понимая, что русским достанутся медали», — приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

По итогам опроса 50% участников Кубка мира против допуска россиян, 20% поддержали возможный допуск, а 30% высказались так, что возвращение возможно только под нейтральным флагом и только после жёстких проверок.