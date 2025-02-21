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Михаил Дегтярёв поблагодарил МИД Венгрии за блокировку санкций ЕС против ОКР

Михаил Дегтярёв поблагодарил МИД Венгрии за блокировку санкций ЕС против ОКР
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Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв поблагодарил МИД Венгрии за блокировку санкций Евросоюза против ОКР и двух российских футбольных команд.

«Благодарим венгерских коллег за поддержку фундаментальных ценностей спорта. Будапешт последовательно отстаивает принципы олимпийского движения. В венгерском МИДе спортивная дипломатия выделена в отдельное направление, и на ПМЭФ‑2024 во время рабочей встречи с министром Петером Сийярто мы обсуждали роль спорта в улучшении международных связей. Будапешт последователен в своих планах и выдерживает эту линию. Мы приветствуем такой подход и будем отвечать взаимностью», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Ранее Венгрия не допустила включения в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза Олимпийского комитета России и двух российских футбольных команд. Венгрия также заблокировала санкции против 27 физических лиц и организаций, включая патриарха Кирилла, заявив, что преследование религиозных лидеров подрывает мирные усилия.

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