Александра Горячкина победила Бибисару Асаубаеву в 3-м туре этапа Гран-при ФИДЕ
Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла Бибисару Асаубаеву из Казахстана в 3-м туре этапа женского Гран-при ФИДЕ — 2024/2025. Это первая победа россиянки на соревнованиях в Монако.
Шахматы. Женщины. Третий этап Гран-при ФИДЕ — 2024/2025. Третий тур:
- Харика Дронавалли (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 0,5:0,5;
- Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Александра Горячкина (Россия) — 0:1;
- Александра Костенюк (Швейцария) — Тань Чжунъи (Китай) — 1:0;
- Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5;
- Элизабет Петц (Германия) — Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) — 0,5:0,5.
В следующем туре Горячкина встретится с 16-й чемпионкой мира среди женщин китаянкой Тань Чжунъи. Другая россиянка, Екатерина Лагно, сыграет с немецкой шахматисткой Элизабет Петц.
Отметим, что Горячкина является победительницей второго этапа Гран-при ФИДЕ, который прошёл в ноябре прошлого года в Шымкенте (Казахстан).
Материалы по теме
Комментарии