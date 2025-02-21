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Александра Горячкина победила Бибисару Асаубаеву в 3-м туре этапа Гран-при ФИДЕ

Александра Горячкина победила Бибисару Асаубаеву в 3-м туре этапа Гран-при ФИДЕ
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Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла Бибисару Асаубаеву из Казахстана в 3-м туре этапа женского Гран-при ФИДЕ — 2024/2025. Это первая победа россиянки на соревнованиях в Монако.

Шахматы. Женщины. Третий этап Гран-при ФИДЕ — 2024/2025. Третий тур:

  • Харика Дронавалли (Индия) — Екатерина Лагно (Россия) — 0,5:0,5;
  • Бибисара Асаубаева (Казахстан) —  Александра Горячкина (Россия) — 0:1;
  • Александра Костенюк (Швейцария) — Тань Чжунъи (Китай) — 1:0;
  • Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5;
  • Элизабет Петц (Германия) — Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) — 0,5:0,5.

В следующем туре Горячкина встретится с 16-й чемпионкой мира среди женщин китаянкой Тань Чжунъи. Другая россиянка, Екатерина Лагно, сыграет с немецкой шахматисткой Элизабет Петц.

Отметим, что Горячкина является победительницей второго этапа Гран-при ФИДЕ, который прошёл в ноябре прошлого года в Шымкенте (Казахстан).

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