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Магнус Карлсен — об отношении шахматистов к читерству: паранойя топ-игроков нарастает

Магнус Карлсен — об отношении шахматистов к читерству: паранойя топ-игроков нарастает
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16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен поделился мнением об отношении шахматистов к читерству.

«Я не исключаю того, что паранойя топ-игроков нарастает. Ведь у нас есть движки, показывающие идеальные шахматы. Любой человек с телефоном может обыграть шахматиста, об этом говорил Илон Маск, и это правда. Это опасно, и во многом шахматы топ-уровня основаны на доверии. Когда появляются аутсайдеры, попадавшиеся на этом, люди начинают нервничать», — сказал чемпион мира на подкасте Джо Рогана.

Ранее Магнус Карлсен выставил на аукцион джинсы, из-за которых его дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке (США) за несоблюдение дресс-кода. Он принимал участие в турнире в джинсах, что запрещено правилами.

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