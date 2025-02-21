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Магнус Карлсен — об отношениях с Ниманном: я ему не доверяю

Магнус Карлсен — об отношениях с Ниманном: я ему не доверяю
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16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен рассказал об отношениях с американским шахматистом Хансом Ниманном.

«Он, кажется, не играет, или не играл в тот момент в определённом стиле… Он мог легко переключаться с тактики на позиционную игру. Это не выглядело хорошо для меня. Это не выглядит так до сих пор, но был судебный процесс, и мы немного продвинулись. Я ему не доверяю, многие ведущие игроки ему не доверяют. Он наверняка не доверяет ни мне, ни Chess.com, ни Хикару, ни кому-либо ещё, кто, по его мнению, оклеветал его», — сказал чемпион мира на подкасте Джо Рогана.

Конфликт шахматистов начался 4 сентября 2022 года на Кубке Синкфилда, где действующий на тот момент чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен проиграл малоизвестному Ниманну. После этого Магнус обвинил Ханса в жульничестве и снялся с турнира. Ниманн заявил, что играл честно, признавшись, что ранее жульничал в онлайн-шахматах. 20 октября Ниманн подал иск на $ 100 млн против Карлсена, Chess.com и Хикару Накамуры, объявив, что ему хотят загубить карьеру.

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