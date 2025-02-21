«Мне нравится». Магнус Карлсен — о связи шахмат и киберспорта

16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен поделился мнением о связи шахмат и киберспорта.

«Мне нравится, что шахматная среда становится схожей с киберспортивной. Зрители могут быть настолько громкими, насколько хотят, а игроки сидят с наушниками… Когда я играю в блиц, мне помогает прослушивание музыки, мне нравятся задачи, основанные на интуиции. В более длинных партиях такое отвлечение не нужно, но какие-то из своих лучших партий в блиц я играл, слушая музыку», — сказал чемпион мира на подкасте Джо Рогана.

Ранее действующий чемпион мира по блицу российский шахматист Ян Непомнящий заключил контракт с сербской мультигейминговой организацией Aurora Gaming. В её состав входят команды по пяти киберспортивным дисциплинам. По условиям соглашения Ян Непомнящий будет выступать за Aurora Gaming на серии предстоящих турниров, в том числе на турнирах Champions Chess Tour.