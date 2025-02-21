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Карлсен — о влиянии возраста на качество игры: мой мозг не такой быстрый

Карлсен — о влиянии возраста на качество игры: мой мозг не такой быстрый
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16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен поделился мнением о влиянии возраста на качество игры.

«Мои стандарты стали ниже с возрастом. Я принимаю тот факт, что мой мозг не такой быстрый, как раньше, так что у меня будут спады. Мой пиковый уровень сейчас близок к моему пику в целом, но в общем уровень игры снизился. Тяжело играть, когда твой мозг не так быстр. Я всегда думаю, что мог бы сделать что-то лучше, что я что-то упускаю», — сказал чемпион мира на подкасте Джо Рогана.

За свою карьеру Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам, семикратным чемпионом мира по блицу, победителем Кубка мира 2023 года, победителем командного чемпионата мира по блицу 2024 года и чемпионом Норвегии 2006 года.

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