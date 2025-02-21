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Карлсен — о формате фристайл-шахмат: шахматы были наукой, сейчас это игра и спорт

Карлсен — о формате фристайл-шахмат: шахматы были наукой, сейчас это игра и спорт
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16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен поделился мнением о формате фристайл-шахмат.

«По сути, каждую партию ты начинаешь на новой доске. Для сторонников традиционных шахмат это не та же самая игра, поэтому есть те, кому это не нравится. Но для профессионалов это шанс. Шахматы стали двигаться быстрее. Раньше шахматы были наукой, искусством, сейчас это игра и спорт», — сказал чемпион мира на подкасте Джо Рогана.

Ранее совет ФИДЕ не достиг соглашения с Freestyle Chess Tour, одним из основателей которого является норвежец Магнус Карлсен. После этого он раскритиковал Аркадия Дворковича за то, что ФИДЕ предложила шахматистам подписать документ с отказом от участия в турнирах Freestyle Chess, или они не смогут выступить в цикле розыгрыша звания чемпиона мира.

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