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Профессиональная спортивная лига по нардам запускает серию очных турниров

Профессиональная спортивная лига по нардам запускает серию очных турниров
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Профессиональная спортивная лига (ПСЛ) по нардам объявила о проведении первой официальной серии очных турниров. Соревнования пройдут в дисциплинах «короткие нарды» и «длинные нарды». «Кубок первой серии ПСЛ-2025» состоит из четырёх турниров и Суперфинала. Первый этап пройдёт со 2 по 6 апреля в Сочи.

«Одна из основных целей Федерации нард России — развитие профессионального спорта, — отмечает спортивный директор ФНР Ацамаз Арсагов. — Поэтому мы полностью поддерживаем Профессиональную спортивную лигу, которая является нашим партнёром. Рассчитываем, что соревнования ПСЛ удастся организовать на самом высоком уровне».

Турниры ПСЛ пройдут в Сочи и Москве. За каждую победу в матчах основного турнира участникам начисляются баллы. По итогам всей серии 20 лучших спортсменов в каждой дисциплине примут участие в Суперфинале с добавочным призовым фондом 1 500 000 рублей в каждой дисциплине. Гарантированный приз за первое место в Суперфинале — 1 000 000 рублей.

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