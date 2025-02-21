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Борисова делала ушки из наград, Шаронова пила из кубка и летала над ковром. Эффектные фото

Борисова делала ушки из наград, Шаронова пила из кубка и летала над ковром. Эффектные фото
Чемпионат России по художественной гимнастике
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С 14 по 22 февраля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер проходит чемпионат России по художественной гимнастике, по итогам которого будет определён расширенный круг претенденток на участие в международных турнирах.

Победительницей индивидуального многоборья стала Мария Борисова, набравшая 116,700 балла. Второе место заняла Карина Киреева (113,400), третьей стала Ульяна Янус (111,800). На следующий день Борисова завоевала ещё два золота — в упражнениях с мячом и булавами.

Лучшие фото с чемпионата России по художественной гимнастике — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

В соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов. Лидеры национальной команды Лала Крамаренко и Анна Попова пропускают турнир из-за травм.

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