Магнус Карлсен выиграл первый этап Champions Chess Tour 2025

16-й чемпион мира 34-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен выиграл первый этап Champions Chess Tour (ССТ) 2025 года, став одним из трёх гроссмейстеров, которые подтвердили свою квалификацию для участия в Кубке мира по киберспорту после этого турнира.

Магнус уверенно переиграл в гранд-финале Chessable Masters американского шахматиста Хикару Накамуру со счётом 2,5:1,5. Карлсен выиграл все партии в рамках турнира и занял первое место, получив 100 очков в общий зачёт серии ССТ.

Официально квалификацию на Esports World Cup прошли шахматисты Магнус Карлсен, Хикару Накамура и россиянин Ян Непомнящий.

Второй этап пройдет с 18 по 23 мая. По результатам этих двух турниров определятся 12 участников, которые отберутся на Кубок мира по киберспорту.