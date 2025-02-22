«Нью-Йорк Янкис» отменил 49-летний запрет на ношение бороды

Бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкис» разрешил игрокам отращивать бороды после 49-летнего запрета. Владелец клуба Хэл Стейнбреннер объявил, что после общения с бывшими и нынешними игроками команды руководство решило разрешить ухоженные бороды, но запрет на длину волос ниже воротника оставят. Об этом сообщает Daily Mail.

В своем заявлении Стейнбреннер подчеркнул, что недавние обсуждения стали частью внутреннего диалога, который ведётся уже несколько лет. Он добавил: «Сейчас самое подходящее время, чтобы выйти за рамки привычного комфорта нашей прежней политики».

Это решение было принято вскоре после прихода в клуб Девина Уильямса, бывшего питчера «Брюэрс», который, как известно, носит бороду.

Запрет на бороды был введён в 1976 году и стал одной из самых известных особенностей франшизы. В течение почти полувека игроки должны были следовать строгому дресс-коду: волосы не должны касаться воротника, а бороды были запрещены, включая знаменитые причёски таких игроков, как Оскар Гэмбл.

Решение вызвало неоднозначные эмоции среди поклонников команды. Одни выражают радость, отмечая: «Спасибо, что отменили самое глупое правило в истории спорта», в то время как другие высказывают своё недовольство, считая, что это приведёт к потере традиций команды. Один из фанатов заявил: «Неужели ничего святого не осталось?»

Политика запрета бород была установлена Джорджем Стейнбреннером, который считал, что она поможет воспитать дисциплину среди игроков. Недовольство этой политикой возрастало в последние годы, и среди критиков были такие известные игроки, как Эндрю Маккатчен и Клинт Фрейзер, которые заявляли, что не присоединятся к «Янкис» из-за этого жёсткого правила.