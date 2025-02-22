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Татьяна Сергаева стала новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике

Татьяна Сергаева стала новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике
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Заслуженный тренер России Татьяна Сергаева возглавила национальную сборную по художественной гимнастике. Сергаева сменила на посту Ирину Винер, возглавлявшую сборную России с 2001 года.

Кандидатура Сергаевой была представлена президентом Федерации гимнастики России Олегом Белозёровым и согласована с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым.

«Татьяна Сергаева — опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике», — приводит слова Белозёрова ТАСС.

55-летняя Сергаева — мастер спорта СССР по художественной гимнастике. На протяжении 17 лет она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям. Участвовала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачёвой, чемпионок мира и Европы Дианы Борисовой и Екатерины Малыгиной.

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