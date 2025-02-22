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Дегтярёв — о назначении Сергаевой: наша сборная останется одной из лучших в мире

Дегтярёв — о назначении Сергаевой: наша сборная останется одной из лучших в мире
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Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв поделился мнением о назначении заслуженного тренера России Татьяны Сергаевой на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Выбор Татьяны Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта. Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии. Уверен, что под руководством Татьяны Сергаевой наша сборная останется одной из лучших в мире, сочетая опыт, новаторство и стремление к совершенству», — приводит ТАСС слова Дегтярёва с пресс-конференции.

Сергаева сменила на посту Ирину Винер, возглавлявшую сборную России с 2001 года. 55-летняя специалистка — мастер спорта СССР по художественной гимнастике. На протяжении 17 лет она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям.

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