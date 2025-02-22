Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алина Кабаева поздравила Татьяну Сергаеву с назначением на пост тренера сборной

Олимпийская чемпионка 2004 года, двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева поздравила с назначением заслуженного тренера России Татьяну Сергаеву на пост главного тренера национальной команды по художественной гимнастике.

«Поздравляю Татьяну Владиславовну с назначением на пост главного тренера сборной России. Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток. Желаю Татьяне Владиславовне удачи, сил и успехов», — приводит слова Кабаевой телеграм-канал академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Сергаева сменила на посту Ирину Винер, возглавлявшую сборную России с 2001 года. 55-летняя Татьяна — мастер спорта СССР по художественной гимнастике. На протяжении 17 лет она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям.