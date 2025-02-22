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Появился законопроект о создании Российского спортивного фонда под руководством Дегтярёва

Появился законопроект о создании Российского спортивного фонда под руководством Дегтярёва
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В Государственную Думу внесён законопроект о создании Российского спортивного фонда (РСФ). Возглавит РСФ наблюдательный совет, главой которого станет министр спорта России Михаил Дегтярёв. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы на своём сайте.

В обязанности организации будет входить справедливое распределение отчислений от букмекеров для развития профессионального и детско-юношеского спорта.

РСФ аккумулирует около 85% от общего объёма целевых отчислений букмекеров, полученных от ставок на спортивные мероприятия, организуемые общероссийскими спортивными федерациями.

Наблюдательный совет будет управлять остальными руководящими органами: правлением, гендиректором, экспертным советом и ревизионной комиссией.

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