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Бейсболист Джетер с юмором отреагировал на отмену 49-летнего запрета на ношение бороды

Бейсболист Джетер с юмором отреагировал на отмену 49-летнего запрета на ношение бороды
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Пятикратный чемпион Мировой серии, бывший американский бейсболист Дерек Джетер, выступавший за «Нью-Йорк Янкис» на протяжении 20 сезонов в Главной лиге бейсбола (MLB), шутливо отреагировал на разрешение игрокам отращивать бороды после 49-летнего запрета.

Джетер опубликовал фотографию, сгенерированную искусственным интеллектом, на своей странице в социальной сети, где он запечатлён с бородой в форме «Янкис», и подписал: «Новые правила!»

Ранее владелец клуба Хэл Стейнбреннер объявил, что после общения с бывшими и нынешними игроками команды руководство решило разрешить ухоженные бороды, но запрет на длину волос ниже воротника оставят. Запрет на бороды был введён в 1976 году и стал одной из самых известных особенностей франшизы.

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