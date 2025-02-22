Андрей Есипенко одержал победу в шахматном матче над венгром Рихардом Раппортом

Гроссмейстер Андрей Есипенко одержал победу над соперником из Венгрии Рихардом Раппортом в Ростове-на-Дону. Соревнование состояло из двух частей: сначала соперники играли шесть партий в классику, а затем – 20 партий в блиц. Есипенко одержал победу досрочно за три тура до окончания матча с итоговым счётом 13:7.

Матч по шахматам между Андреем Есипенко из Ростовской области и Рихардом Раппортом из Венгрии начался в Ростове-на-Дону 13 февраля. В прошлом году в Ростове-на-Дону был проведён товарищеский матч между Есипенко и 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником, официально завершившим карьеру в классических шахматах.