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Андрей Есипенко одержал победу в шахматном матче над венгром Рихардом Раппортом

Андрей Есипенко одержал победу в шахматном матче над венгром Рихардом Раппортом
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Гроссмейстер Андрей Есипенко одержал победу над соперником из Венгрии Рихардом Раппортом в Ростове-на-Дону. Соревнование состояло из двух частей: сначала соперники играли шесть партий в классику, а затем – 20 партий в блиц. Есипенко одержал победу досрочно за три тура до окончания матча с итоговым счётом 13:7.

Матч по шахматам между Андреем Есипенко из Ростовской области и Рихардом Раппортом из Венгрии начался в Ростове-на-Дону 13 февраля. В прошлом году в Ростове-на-Дону был проведён товарищеский матч между Есипенко и 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником, официально завершившим карьеру в классических шахматах.

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