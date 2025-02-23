Оксана Чусовитина в 49 лет завоевала бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, 49-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке на первом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Котбусе.

Чусовитина взяла бронзу с результатом 13,249 балла. Золотую награду забрала словенская гимнастка Тея Белак (13,299), второй стала её соотечественница Тьяса Кисселеф с результатом 13,266 балла.

Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира. За свою карьеру спортсменка представляла СССР, Германию. В октябре прошлого года она заявила, что попробует отобраться на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе. Они могут стать для неё девятыми в карьере (абсолютный рекорд).