«Было совсем тяжело дышать». Бурлакова — о победе на чемпионате Европы на фоне болезни

Российская велогонщица, чемпионка Европы по велоспорту Яна Бурлакова поделилась мнением о победе на чемпионате Европы на фоне болезни.

«У меня заложенность носа до сих пор есть, да и горло болит. Сейчас я уже восстановилась, а на чемпионате Европы было совсем тяжело дышать, мне не хватало кислорода. В психологическом плане было тяжело вообще в принципе что-то делать. Я звонила мужу по телефону. Сижу, кручу на станке, звоню мужу, говорю, как мне плохо, я реву. Он говорит: «Яна, снимайся». Я отвечаю: «Нельзя». Я ему звонила и ревела. Проревелась — поехала дальше. И вот так, наверное, было после каждого заезда: проревелась — поехала дальше», — сказала Бурлакова в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.