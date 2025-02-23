Чемпионка мира по велоспорту Бурлакова: очень не хватает российского гимна

Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова рассказала, что единственная сложность нейтрального статуса — это отсутствие государственного гимна.

«Да. Единственная сложность в нейтральном статусе — время от времени наступает момент, когда ты стоишь на пьедестале, и играет «Ода к радости», а не гимн. Это единственный момент, в остальном проблем не вижу. Не хватает очень российского гимна. Когда он снова будет — тогда можно будет говорить о полноценном возвращении», — сказала Бурлакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, Яна Бурлакова в 2024 году стала чемпионкой мира в гите на 500 м. В 2025 году она выиграла чемпионат Европы в спринте.