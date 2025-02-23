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«Я почувствовала, что выиграла». Яна Бурлакова – о драматичном фотофинише в финале ЧЕ-2025

«Я почувствовала, что выиграла». Яна Бурлакова – о драматичном фотофинише в финале ЧЕ-2025
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Российская велогонщица, чемпионка Европы по велоспорту Яна Бурлакова поделилась мнением о драматичном фотофинише в финале ЧЕ-2025. В финале Бурлакова победила британку Риан Эдмундс с разницей менее 0,001 секунды.

«Я не смотрела на время. Я смотрела только за зеленым огоньком, который должен был высветиться напротив твоей фамилии. Я смотрела только на это. Когда мы финишировали, я почему-то почувствовала, что выиграла, но всё равно всегда сомнения есть. Даже если ты отрываешься на целый велосипед, всегда есть сомнение, что не дай бог, я где-то нарушила, что-то не так сделала. И вот я ждала только этот зелёный огонёчек. Просто ждала», – сказала Бурлакова в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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