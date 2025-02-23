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Российская чемпионка Европы высказалась о скандальном ролике UEC, в котором её «забыли»

Российская чемпионка Европы высказалась о скандальном ролике UEC, в котором её «забыли»
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Российская велогонщица, чемпионка Европы по велоспорту Яна Бурлакова высказалась о скандальном ролике Европейской конфедерации национальных федераций велосипедного спорта (UEC), в котором её не разместили, несмотря на титул.

«Я даже не обратила на всё это внимания. Когда меня спросили, то подумала: «Какой финальный ролик? Где?» Мне всё равно. Хотя мне писали иностранные гонщики, фотографы в соцсетях. Мы не так уж много переписываемся из-за того, что у меня не очень хорошее знание английского. Я даже не очень понимала, о чём идёт речь, поэтому не обратила внимания на скандал», — сказала Бурлакова в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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