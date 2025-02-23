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«Все знают, откуда мы». Российская велогонщица — о забавной истории на допинг-контроле

«Все знают, откуда мы». Российская велогонщица — о забавной истории на допинг-контроле
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Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова рассказала забавную историю, которая произошла с ней на допинг-контроле.

«Тех, кто считает, что мы предатели, — я не понимаю. Считаю, что все знают, откуда ты. Даже на допинг-контроле меня однажды записали как спортсменку из России. Спрашиваю их: «А можно так писать?» Мне отвечают: «Ну, наверное». Все спокойно относятся. Получается, все знают, откуда мы», — сказала Бурлакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Напомним, Яна Бурлакова в 2024 году стала чемпионкой мира в гите на 500 м. В 2025 году она выиграла чемпионат Европы в спринте.

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