Чемпионка мира и Европы Бурлакова: если не попаду на Олимпиаду, мир не рухнет

Российская велогонщица, чемпионка мира по велоспорту Яна Бурлакова поделилась мнением о возможном попадании на Олимпиаду 2028 года.

«Всё, что ни делается, к лучшему. Ничего страшного. В 2021 году была уже готова ехать, но тренеры тогда посчитали, что я молодая и не совсем окрепшая. Но если вспомнить, то в том же году я поехала на первый чемпионат Европы и вернулась оттуда с тремя бронзовыми медалями, с чемпионата мира приехала с серебром и бронзой. Я уже готова была отправиться на Олимпиаду. В 2024-м я также готова была ехать, но тут уже были другие обстоятельства. Надеюсь, что в 2028-м мне повезёт. К тому моменту мне исполнится 28 лет, пора уже.

Но я не живу в мечтах попасть на Олимпиаду. Хочу этого и добиваюсь, однако это не сокровенная мечта. Если она не исполнится, то мир не рухнет. Я не идеализирую, отношусь к этому спокойно.

Я действительно считаю, что Олимпийские игры — цель для всех спортсменов. Но если не складываются обстоятельства, то не нужно на них зацикливаться. Есть другие старты, которые тебя подводят тебя к чему-то большему», — сказала Бурлакова в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.