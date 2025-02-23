Чемпионка мира и Европы Бурлакова: мне не хотелось бы никуда переезжать

Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова рассказала, получала ли она предложения о смене спортивного гражданства за время отстранения россиян от международных стартов.

«В какой-то момент почти вся сборная получила предложение о смене гражданства от Узбекистана. Но, во-первых, мне не хотелось бы никуда переезжать. Мне хочется жить и выступать в своей стране. Во-вторых, никаких суперусловий нам не предлагали. Ещё можно было бы что-то подумать, если бы нам предлагали идеальнейшие условия. Но нет, в России лучше», — сказала Бурлакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.