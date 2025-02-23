Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионка мира и Европы Бурлакова: мне не хотелось бы никуда переезжать

Чемпионка мира и Европы Бурлакова: мне не хотелось бы никуда переезжать
Комментарии

Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова рассказала, получала ли она предложения о смене спортивного гражданства за время отстранения россиян от международных стартов.

«В какой-то момент почти вся сборная получила предложение о смене гражданства от Узбекистана. Но, во-первых, мне не хотелось бы никуда переезжать. Мне хочется жить и выступать в своей стране. Во-вторых, никаких суперусловий нам не предлагали. Ещё можно было бы что-то подумать, если бы нам предлагали идеальнейшие условия. Но нет, в России лучше», — сказала Бурлакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
«Звонила мужу и ревела». Откровенный рассказ российской велогонщицы о победе на ЧЕ-2025
Эксклюзив
«Звонила мужу и ревела». Откровенный рассказ российской велогонщицы о победе на ЧЕ-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android