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Российская велогонщица высказалась об отношении иностранцев к россиянам на соревнованиях

Российская велогонщица высказалась об отношении иностранцев к россиянам на соревнованиях
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Российская велогонщица, чемпионка мира по велоспорту Яна Бурлакова высказалась об отношении иностранцев к россиянам на международных соревнованиях.

«Ещё на чемпионате мира я заметила, что всё хорошо и от всех гонщиков идёт только позитив. Ничего плохого в свой адрес я не слышала. Поэтому, приезжая на чемпионат Европы, даже и не думала о чём-то плохом», — сказала Бурлакова в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

В финале чемпионата Европы-2025, который проходил в бельгийском Хесден-Золдере, Бурлакова победила британскую велогонщицу Риан Эдмундс с разницей менее 0,001 секунды.

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