«У него не лучшая ситуация». Яна Бурлакова — о Михаиле Яковлеве, уехавшем в Израиль

Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова высказалась о смене гражданства Михаила Яковлева.

«Мы с Михаилом Яковлевым не супердрузья, но общаемся. Можем в любой момент спросить, как дела, поздравляем друг друга. Ему тоже достаточно тяжело в Израиле с финансированием. Нужно постоянно доказывать, что он лучший, иначе его лишат зарплаты и ему не на что будет существовать. Условия у него тоже не идеальные. Единственное отличие от нас – то, что он может гоняться. А в остальном у него не самая лучшая ситуация», — сказала Бурлакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.