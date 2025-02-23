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Чемпионка мира Бурлакова рассказала, сколько денег её семье нужно для комфортной жизни

Чемпионка мира Бурлакова рассказала, сколько денег её семье нужно для комфортной жизни
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Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова рассказала, сколько денег её семье нужно для комфортной жизни.

– В интервью с футболистами сейчас модно спрашивать, сколько им денег нужно в месяц. Кто-то называет 30 тысяч, кто-то – 300. Вы с мужем не футболисты, конечно, но сколько денег нужно на жизнь?
– Нам вместе с супругом нужно примерно 150 тысяч в месяц. У нас большая ипотека, у нас собака, которая очень много ест (смеётся). И мы тоже очень много едим. В основном деньги уходят на ипотеку, на коммунальные платежи и на еду, для себя и собаки. Ничего особенного мы не покупаем.

Недавно я купила для себя самую дорогую вещь в моём гардеробе. Сразу после чемпионата Европы мы поговорили со штатным психологом сборной. Она отметила, что я должна себя похвалить за успех. Долго думала, чем себя похвалить, и вот у нас была долгая пересадка в Стамбуле, и я выбрала для себя очки Prada. Это самая дорогая вещь в моей жизни. До этого у меня не было каких-то брендовых вещей дорогостоящих. Теперь есть (улыбается), — сказала Бурлакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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