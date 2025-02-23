Стали известны все пары 1/4 финала Кубка России по футзалу

Сегодня, 23 февраля, определились все четвертьфиналисты Winline Кубка России по футзалу — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами 1/4 финала турнира.

Кубок России по футзалу — 2024/2025. Четвертьфиналы:

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар);

КПРФ (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург);

«Тюмень» — «Норильский никель» (Норильск);

«Ухта» — «Торпедо» (Нижний Новгород).

Напомним, Кубок России по мини-футболу проводится с 1992 года. Наиболее успешными командами в истории турнира являются московские «Динамо» и «Дина», завоёвывавшие золотые медали девять и восемь раз соответственно.